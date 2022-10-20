Зеленский заявил о минировании российской армией Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны располагают сведениями о минировании российскими войсками дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.

Зеленский сказал об этом в четверг, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета в Брюсселе. "У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Украинский президент добавил, что в случае подрыва может быть нарушено снабжение водой значительной части юга страны. Кроме того, без воды для охлаждения реакторов останется крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция – вода для неё берется именно из Каховского водохранилища. Зеленский выступил за отправку на Каховскую ГЭС международной наблюдательной миссии и возвращение туда украинского персонала.

Дамба на Каховской ГЭС - одна из трех находящихся под контролем России переправ через Днепр. В недавнем анализе американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские военные могут при отступлении из Херсона взорвать её, чтобы затопить город и его окрестности, отмечает Русская служба Би-би-си.

Во вторник на этой неделе командующий объединённой группировкой российских войск в Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил в первом после недавнего назначения публичном выступлении, что удары по плотине планируют украинские военные. Американские эксперты из ISW увидели в этом признак того, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом" и возложить ответственность за возможную катастрофу на Украину.

Назначенные Россией власти Херсонской области Украины утром 19 октября направили жителям Херсона смс-ки, в которых предложили им покинуть город из-за возможных обстрелов со стороны украинской армии. Глава оккупированного региона Владимир Сальдо распорядился эвакуировать на левый берег Днепра с правого все местные пророссийские органы власти. Днём ранее Сальдо объявил, что жителей четырех районов "организованно переместят" на левый берег и в Россию, отметив, что это может затронуть 50-60 тысяч человек. Замглавы пророссийской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил, что очень скоро может начаться украинское наступление.

Генерал Сергей Суровикин в выступлении во вторник назвал обстановку на херсонском направлении "весьма непростой". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", - сказал Суровикин, не исключив "принятия непростых решений".

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