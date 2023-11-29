В Херсонской области при обстреле погибли российские полицейские

Утром 28 ноября в селе Юбилейное Херсонской области, которое занято российскими войсками, в результате обстрела было разрушено здание отдела полиции. В результате погибли четверо российских полицейских, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

По данным издания, большинство полицейских, работающих в этом отделе, приехали из России. Источники ASTRA утверждают, что полицейским обещают двойные оклады и различные привилегии, если они согласятся работать на занятых территориях Украины.

Один из погибших, старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров, приехал работать в Херсонскую область из Москвы. Лейтенант юстиции Елена Голодяева и подполковник юстиции Амида Миделашвили, получившие ранения при обстреле, приехали в Юбилейное из Астрахани. Пострадавший капитан полиции Юрий Панченко приехал в село из Ставрополя.

Однако, в отделе также работали и местные жители – бывшие сотрудники полиции Украины.

По данным "Центра нацсопротивления" (структура, созданная Силами специальных операций ВСУ), в Юбилейном было обстреляно здание, в котором проходило совещание назначенных Россией местных чиновников. Утверждается, что погибли пятеро.