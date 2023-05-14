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В Херсонской области при взрыве снаряда погибли пять мирных жителей

Иллюстративное фото

В селе Миролюбовка Херсонской области на одном из сельскохозяйственных предприятий сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Погибли пять человек - все они были гражданскими лицами. Самому молодому из них было 27 лет, самому старшему - 68.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что снаряд остался после российских бомбёжек.

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщает "РБК-Украина", за минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области около 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.

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