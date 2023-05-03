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В результате удара по гипермаркету в Херсоне погибли три человека

Последствия ракетного удара, Херсон, 3 мая 2023 года (ФОТО: МВД Украины)

Три человека погибли, пятеро получили ранения в результате удара по единственному работающему гипермаркету в Херсоне. Об этом сообщает МВД Украины. По данным ведомства, погибшие и раненые – посетители и работники магазина.

МВД публикует фото с названием гипермаркета – "Эпицентр". Он находится недалеко от реки Днепр. Сейчас по Днепру проходит линия фронта.

Украинские власти объявили, что в Херсоне на 58 часов с вечера 5 мая до утра 8 мая будет полностью запрещено любое движение. Передвигаться и находиться на улицах города будет нельзя. Город будет закрыт на въезд и выезд. Глава администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что это сделано для того, чтобы помочь в работе правоохранительным органам.

  • После нападения на Украину в феврале прошлого года российские войска заняли большие территории, включая Херсон и Херсонскую область. Впоследствии Россия оставила город и всю правобережную часть области.
  • Последние несколько месяцев поступают сообщения о подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его "контрнаступлением"). По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета, но Киев не заявляет о конкретных сроках.
  • Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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