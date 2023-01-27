В Хорватии возбуждено уголовное дело о пропаже яхты Усманова

Полиция Хорватии возбудила уголовное дело о пропаже яхты российского олигарха Алишера Усманова. Яхта "Ирина VU" была арестована в хорватском порту Бетина после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза. Однако в октябре прошлого года судно беспрепятственно покинуло Хорватию.
Предполагается, что капитан порта не принял достаточных мер по обеспечению охраны арестованной яхты, а пограничная служба не была проинформирована о том, что судну запрещено покидать порт. Сам факт исчезновения "Ирины VU" стал известен только на прошлой неделе, хотя уже 9 октября, как выяснилось, она пришвартовалась в турецком порту Дидим. Это последнее известное место её нахождения.
Хорватская полиция допросила нескольких свидетелей и проводит обыски. Имена подозреваемых не раскрываются. Министр транспорта и морских дел Хорватии Олег Буткович заявил, что уволил начальника сектора безопасности судоходства, который отвечал за информирование портовых властей, а также капитана порта в Шибенике и начальника филиала в Бетине. У самой яхты, по словам Бутковича, отозваны все сертификаты, и она больше не сможет выйти в море.
Ранее СМИ сообщали, что для того, чтобы скрыть отплытие "Ирина VU", в порту Бетина была пришвартована другая почти аналогичная яхта, и администрация порта могла месяцами не замечать подмены.
- Яхта "Ирина VU" зарегистрирована на компанию, принадлежащую Алишеру Усманову и его бывшей жене Ирине Винер. Её стоимость - около 5,5 миллионов долларов, длина - 34 метра.
- Другая суперъяхта Усманова, "Дильбар", стоимостью 600 миллионов долларов, была арестована немецкими властями в порту Гамбурга в марте 2022 года. В ноябре полиция Германии конфисковала с неё 30 картин, включая полотна признанных мастеров - например, Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро.
- 69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима.
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