В Иерусалиме прошла акция за освобождение заложников

В Иерусалиме прошёл митинг с требованием к властям Израиля сделать всё возможное для освобождения заложников, более месяца назад захваченных радикальной группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС). Акция стала завершением 5-дневного марша на Иерусалим, организованного семьями заложников. Многие из них обвиняют власти в том, что они недостаточно активно занимаются вопросом освобождения захваченных людей. Звучали призывы заключить соглашение с ХАМАС, которое предусматривало бы освобождение заложников.

Ранее стало известно, что израильские власти отвергли обсуждавшийся при посредничестве Катара вариант соглашения о временном прекращении огня в сектора Газа в обмен на освобождение 50 человек. В кабинете министров подчеркнули, что в случае освобождения большего числа заложников готов проявить гибкость в переговорах с ХАМАС и предоставить больше дней перемирия. Власти готовы обсудить условия соглашения, согласно которому будут освобождены 70–80 заложников.

Всего 7 октября было захвачено около 250 заложников, некоторые из них погибли, освобождены были только несколько человек.

Представители военизированного крыла ХАМАС в субботу заявили, что в результате израильского наступления в секторе Газа руководство группировки потеряло контакт с некоторыми отрядами, которые удерживали заложников, и их судьба теперь неизвестна. О каком числе заложников идёт речь, не сообщается.

В субботу поступали сообщения о жертвах среди мирного населения сектора Газа в результате израильских авиаударов, как на севере сектора, где идёт наземная операция, так и на юге, куда израильские военные пока не входили. Со ссылкой на подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы телеканал "Аль-Джазира" сообщил о 50 погибших при ударе по школе "Аль-Фахура" в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. Израильские военные это сообщение не комментировали, независимого подтверждения числа жертв нет. В соцсетях распространяются видео, как утверждается, последствий обстрела. Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаззарини, не назвав число жертв, заявил о гибели людей при ударах по школам в Газе и призвал к гуманитарному перемирию.

Палестинские источники также заявляют о десятках убитых в результате авиаудров по Хан-Юнису на юге Газы. Независимых подтверждений этого также нет.

Израильские военные ведут операцию против ХАМАС в секторе Газа после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. По утверждениям палестинской стороны, в ходе боёв и в результате авиаударов были убиты более 11 тысяч жителей сектора. Сотни тысяч покинули свои дома, главным образом переместившись с севера сектора Газа на юг.