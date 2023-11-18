Армия Израиля отвергла сообщения об эвакуации больницы в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла сообщение об эвакуации больницы "Аль-Шифа" в секторе Газа. Ранее об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники . Они утверждали, что израильские военные дали персоналу и пациентам всего час на эвакуацию из здания.

В сообщении ЦАХАЛ в телеграме также говорится, что по просьбе директора больницы израильские военные предоставят возможность желающим эвакуироваться на юг сектора по безопасному маршруту. "Медицинский персонал останется в больнице для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться", — отмечают военные.

Сегодня же стало известно, что Израиль отказался от предложения палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Израильские власти сообщили об этом Катару — посреднику в переговорах, сообщает издание Yediot Achronot.

Решение принято в ходе ночного заседания военного кабинета министров. Они пришли к выводу, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение более выгодного соглашения.

Израильские власти утверждают, что не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, удерживаемых в секторе Газа. Министры подчеркнули, что в случае освобождения большего числа заложников готов проявить гибкость в переговорах с ХАМАС и предоставить больше дней перемирия. Власти готовы обсудить условия соглашения, согласно которому будут освобождены 70–80 заложников.

Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС предварительно согласился на обмен 50 израильских женщин и детей на палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, паузу в боевых действиях и расширение гуманитарной помощи для сектора Газа. Израильская сторона сочла такое предложение палестинцев

По последним данным, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся около 240 человек, захваченных джихадистами во время атаки на юг Израиля 7 октября. Израильская армия в ответ на атаку проводит в Газе наземную операцию "Железные мечи".

Израильских военных обвиняют в жестокости по отношению к мирным жителям. Израиль утверждает, что атакует исключительно объекты ХАМАС, расположенные в том числе в больницах и вблизи гражданской инфраструктуры.

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