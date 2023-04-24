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В Иерусалиме водитель наехал на пешеходов. Пострадали восемь человек

На месте инцидента в Иерусалиме, 24 апреля 2023 года

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима в понедельник, 24 апреля. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Нападавший погиб при задержании одним из прохожих. Власти назвали случившееся терактом. Об этом сообщают израильские СМИ.

По свидетельствам очевидцев, водитель сначала сбил пешехода, переходившего улицу. Затем злоумышленник наехал на группу людей и врезался в ограждение.

Полиция установила личность водителя. Им оказался житель арабского квартала Бейт-Цафафа в Восточном Иерусалиме. Ему около 30 лет. Службы безопасности проверяю версию о связи нападавшего с палестинскими вооруженными группировками.

Нападение произошло за несколько часов до начала Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в момент наезда автомобиля на людей присутствовал на траурной территории недалеко от места инцидента.

Полиция усилила патрулирование районов Иерусалима. Службы безопасности провели рейд в Бейт-Цафафе и в доме водителя.

Ответственность за случившееся пока никто не взял, но радикальная палестинская группировка ХАМАС приветствовала действия водителя.

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Су-34 сбросил бомбу на центр Белгорода

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Су-34 сбросил бомбу на центр Белгорода

Есть пострадавшие


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