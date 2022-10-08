В Иловайске и Харькове горят здания после ночных обстрелов

После обстрелов в Иловайске Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

В Иловайске Донецкой области, аннексированной Россией, горит топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили шесть ракет HIMARS со стороны позиций украинской армии.

В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. После своего вторжения в Украину российские войска неоднократно атаковали Харьков. Сейчас город, как и большая часть Харьковской области, находится под контролем Украины. Украина продолжает освобождать свои территории.