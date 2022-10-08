В Иловайске и Харькове горят здания после ночных обстрелов

После обстрелов в Иловайске Донецкой области и в центре Харькова начались пожары. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В Иловайске Донецкой области, аннексированной Россией, горит топливный железнодорожный склад. Представители так называемой ДНР заявили, что по нему выпустили шесть ракет HIMARS со стороны позиций украинской армии.
В центре Харькова горит лечебное учреждение и нежилое помещение, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его предварительной информации, Харьков обстреляли ракетами. После своего вторжения в Украину российские войска неоднократно атаковали Харьков. Сейчас город, как и большая часть Харьковской области, находится под контролем Украины. Украина продолжает освобождать свои территории.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. К июлю российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. С начала сентября украинская армия проводит успешное контрнаступление. По словам президента Украины Владимира Зеленского, от российских войск уже освобождены 96 населённых пунктов и 2434 квадратных километров земли.
- После начала украинского контрнаступления в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам псевдореферендумов Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
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