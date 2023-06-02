В Индии жертвами столкновения поездов стали не менее 120 человек

В индийском штата Одиша на востоке страны в пятницу вечером столкнулись два поезда. Погибли не менее 120 человек, ранены 800, сообщает Reuters.
По предварительной информации, столкнулись два пассажирских состава. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи. Информация продолжает уточняться.
Как сообщает ТАСС, генеральное консульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Одиша, выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Обращений от пострадавших россиян пока не поступало.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.