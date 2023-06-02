В Индии жертвами столкновения поездов стали не менее 120 человек

В индийском штата Одиша на востоке страны в пятницу вечером столкнулись два поезда. Погибли не менее 120 человек, ранены 800, сообщает Reuters.

По предварительной информации, столкнулись два пассажирских состава. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи. Информация продолжает уточняться.

Как сообщает ТАСС, генеральное консульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится штат Одиша, выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Обращений от пострадавших россиян пока не поступало.