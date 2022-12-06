В Индонезии запретили секс вне брака – и туристам тоже

Парламент Индонезии одобрил новую редакцию Уголовного кодекса, которая в числе прочего запрещает секс вне брака, в том числе туристам. За нарушение статьи грозит год тюремного заключения.

Поправки поддержали все политические партии страны. Против выступили представители туристической отрасли, которая только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Ранее они предполагали, что поток туристов на Бали достигнет допандемийного уровня в шесть миллионов человек к 2025 году. Также Индонезия пытается привлечь "цифровых кочевников", предлагая им удобные визы. Новые уголовные статьи могут отпугнуть иностранцев и инвесторов, считают туроператоры.

Власти отмечают, что новая редакция кодекса, направленная на "сохранение индонезийских ценностей", вступит в силу только через три года. Доносить о противозаконном сексе сможет только родитель, супруг или ребёнок подозреваемых. Сейчас в Индонезии запрещена супружеская измена.

Помимо секса вне брака, новый кодекс запрещает чёрную магию, оскорбление власти, высказывание оппозиционных идей и проведение протестных акций без уведомления. Правозащитники раскритиковали поправки, заявив, что они "подрывают гражданские свободы в третьей по величине демократии мира". В Индексе демократии от международного исследовательского центра EIU Индонезия находится на 52 месте, считаясь "несовершенной демократией".

В ответ на новую редакцию Уголовного кодекса в стране прошли небольшие акции протеста.