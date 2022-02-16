Диктатура "традиционных ценностей". Эфир в 18:05

В России готовится к принятию указ об укреплении "традиционных духовно-нравственных ценностей". После подписания президентом он должен вступить в силу в мае 2022 года. Зачем он нужен власти? Означает ли он принятие официальной идеологии и введение цензуры? И существуют ли вообще у нации "традиционные ценности"?

Участвуют: Анатолий Голубовский, социолог, и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра (внесен в реестр «иноагентов»). Эфир в 18:05.

