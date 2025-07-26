В Ингушетии после атаки БпЛА пострадали 4 человека

Женщина и трое детей пострадали при падении беспилотника в Ингушетии. Об этом сообщил в субботу Минздрав республики. Утверждается, что украинский беспилотник упал на частный дом в селении Нижние Ачалуки. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, госпитализировать их не стали.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении над Ингушетией беспилотника. Из сообщения Минздрава неясно, пострадали ли жители республики от обломков сбитого БпЛА или же от падения другого беспилотника, который не был сбит.

Ингушетия относительно редко становится целью ударов украинских беспилотников, о пострадавших в республике жителях при падении дронов ранее не сообщалось.



О сбитых беспилотниках утром в субботу сообщили также власти соседней Северной Осетии, пишет Кавказ.Реалии. Глава республики Сергей Меняйло дважды объявлял о введении плана "Ковер". Аналогичные меры вводились в Чечне – аэропорт в Грозном за утро закрывался трижды из-за угрозы беспилотников, рассказали в Росавиации. Вместе с этими мерами проводится замедление интернета и связи, сообщил Меняйло.

В ночь на субботу в Ростовской области в результате атаки дрона погибли два человека, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришёлся по автомобилю в Зимовниковском районе, недалеко от трассы Зимовники — Элиста. Машина загорелась, оба находившихся в ней человека погибли.

Жители Ставрополя также сообщали о взрывах в городе. Как пишет телеграм-канал Astra, там был атакован радиозавод "Сигнал", который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров написал в соцсетях о "прилётах на территории промышленных предприятий" в Ставрополе и "небольшом пожаре". О пострадавших не сообщалось.

24 июля Сочи подвергся самой массированной за годы войны атаке беспилотников – две сотрудницы РЖД погибли, больше десятка человек ранены, аэропорт был закрыт больше суток.