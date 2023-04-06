В Ингушетии произошла перестрелка. Убиты трое полицейских

В Ингушетии в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был объявлен режим контртеррористической операции, произошла перестрелка. Есть погибшие и раненые. Это уже третий подобный инцидент за последнюю неделю.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии, неизвестные забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Источник "Интерфакса" утверждает, что полиция пыталась задержать группу, причастную к обстрелу поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии 27 марта, а затем сотрудников полиции на окраине Малгобека 3 апреля.

По данным телеграм-канала Mash , в результате перестрелки погибли двое полицейских, еще шестеро ранены. По информации РЕН ТВ и Astra, погибли трое сотрудников полиции, еще семь человек ранены.

По данным предположительно связанного с силовыми ведомствами телеграм-канала "Розыск Ингушетия", в перестрелке погибли участковый и двое прикомандированных сотрудников.

Официально о погибших и пострадавших не сообщалось.

The Magas Time без ссылки на источник сообщает, что трое разыскиваемых были убиты, один взят живым. Эта информация не подтверждена.

Ранее в розыск были объявлены шесть человек по подозрению в нападении на полицейских. Тела двоих из них были найдены в конце марта-начале апреля.