В Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции

В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции в Назрановском районе Ингушетии и скрылись с места происшествия. Ведётся розыск. Один полицейский ранен. Его отправили в госпиталь.

По данным МВД республики, стрельба велась предположительно из автоматического оружия. Нападение произошло около полуночи на перекрестке у села Кантышево, где расположен пост "Волга-14", уточняет телеграм-канал The Magas Times.

Телеграм Mash Gor пишет, что нападавших, по предварительным данным, было как минимум трое, они передвигались на автомобиле. Сотрудники полиции открыли ответный огонь. Пострадавшие есть и среди нападавших.

Ранее 27 марта, по данным телеграм-канала The Magas Times, МВД по Ингушетии объявило в розыск троих уроженцев республики, подозреваемых в причастности к терроризму. В ориентировке указано, что они передвигаются на автомобиле и могут иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.

Кавказ.Реалии напоминает об исчезновении в конце февраля на территории Ингушетии трёх студентов Астраханской медицинской академии, уроженцев Северного Кавказа — братьев Малика и Рамазана Гандалоевых и Арсена Гаммадова. В их съемной квартире в Астрахани было обнаружено "прощальное письмо религиозно-экстремистского характера".

На прошлой неделе Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова задержали. Рамазан Гандалоев сдался полиции сам. Против студентов возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. О том, имеют ли задержанные связь с обстрелом полицейских в Назрановском районе, не сообщается.