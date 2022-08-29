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В интернет попали данные более 119 тысяч клиентов СДЭК

В открытый доступ попала очередная база данных пользователей российской почтовой компании СДЭК. Это клиенты платформы для заказов за рубежом «CDEK.Shopping» и маркетплейса CDEK.MARKET. В базе содержится порядка 120 тысяч строк с именами и фамилиями, адресами электронной почты и телефонами. Об этом сообщил телеграм-канал "Утечки информации".

В СДЭК подтвердили утечку и сообщили, что проводят проверку. Уже известно, что в базу не попали номера документов, удостоверяющих личность, и данные банковских карт клиентов, заявили ТАСС в компании.

Это уже третья утечка данных СДЭК, о которой стало известно в 2022 году. О первой сообщалось в конце февраля. Тогда компания подтвердила её утечку, но заявила, что в ней не было важных данных. Сообщения о второй утечке появились в середине июля.

Тогда PR-директор СДЭК Анна Иоспа сообщила РБК, что компания проводит внутреннее расследование и выясняет обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы о начале проверок по факту утечки не сообщали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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