В Иране - массовые протесты на фоне проблем в экономике

В Иране несколько дней продолжаются массовые уличные протесты, поводом для которых, как сообщается, стали прежде всего проблемы в экономике, в том числе резкое падение курса национальной валюты. Антиправительственные протесты проходят в нескольких городах, включая столицу Ирана Тегеран. Акции начались с протестов уличных торговцев, к которым 30 декабря присоединились студенты университетов.

Произошли столкновения с полицией, которая использовала дубинки и слезоточивый газ, пытаясь разгонать демонстрантов.

Протесты проходят на фоне нового роста напряжённости вокруг ядерной программы Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты могут поддержать еще один крупный удар по Ирану, если Тегеран займётся восстановлением своей ракетной или ядерной программ. Трамп предположил, что иранские власти, возможно, работают над восстановлением своих программ вооружений после массированного американского удара в июне по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, отмечает Reuters. Иран, который в июне вёл 12-дневную войну с Израилем, заявил на днях, что в текущем месяце дважды провёл ракетные учения.

При этом Трамп, отвечая на вопрос об Иране, отметил проблемы в экономике этой страны, в том числе с инфляцией.

Аналитики отмечают, что, хотя падение уровня жизни стало главной причиной нынешних протестов, у них есть и политический подтекст - недовольство режимом исламской республики. Предыдущие массовые протесты в Иране в 2022 году, ставшие реакцией на гибель активистки Махсы Амини от рук сотрудников силовых структур, носили отчётливо политический характер.

Генеральный прокурор Ирана в среду назвал мирные протесты легальными, но в то же время предупредил, что любые попытки начать беспорядки столкнутся с ответом. Его заявления прозвучали после того, как израильская разведка "Моссад" в соцсетях выразила солидарность с протестующими. Представители МВД, как и президент страны Масуд Пезешкиан, также заявили о готовности к диалогу с участниками мирных протестов.



