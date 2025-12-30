Трамп: США могут поддержать ещё один крупный удар по Ирану

Соединенные Штаты могут поддержать еще один крупный удар по Ирану, если Тегеран займётся восстановлением своей ракетной или ядерной программ. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп после переговоров в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп предположил, что иранские власти, возможно, работают над восстановлением своих программ вооружений после массированного американского удара в июне по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, отмечает Reuters. "Я читал, что они наращивают вооружение и другие ресурсы, и если это так, то они используют не те объекты, которые мы уничтожили, а, возможно, другие", - приводит агентство слова Трампа, произнесённые им на пресс-конференции. "Путь туда и обратно займет 37 часов. Я не хочу тратить много топлива", - добавил Трамп.

Иран, который в июне вёл 12-дневную войну с Израилем, заявил на днях, что в текущем месяце дважды провёл ракетные учения. На прошлой неделе Нетаньяху говорил, что Израиль не стремится к конфронтации с Ираном, но осведомлен о сообщениях, и отметил, что поднимет вопрос о деятельности Тегерана на переговорах с Трампом.

По данным Axios, начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир больше недели назад на встрече с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером заявил, что перемещения иранских ракетных комплексов могут свидетельствовать о подготовке атаки, и призвал к более тесной координации оборонительных действий между союзниками. Один из израильских источников издания оценил вероятность удара Ирана в "менее чем 50%", сообщает телеканал Настоящее Время.

Накануне Дональд Трамп также предупредил палестинскую группировку ХАМАС, признанную террористической в США и ЕС, о серьезных последствиях, если она не разоружится. Трамп отметил, что его переговоры с Нетаньяху были сосредоточены на дальнейшем продвижении хрупкого мирного соглашения по Газе, заключенного в октябре при его посредничестве, а также на решении израильских проблем, связанных как с возможными действиями Ирана, так и с базирующейся в Ливане проиранской шиитской группировкой "Хезболла". Она признана террористической в США и Израиле.

По словам Трампа, он хотел бы перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого после двух лет войны в Газе. Она началась после нападения радикальных исламистов на юг Израиля в октябре 2023 года. Второй этап сделки предполагает, в том числе, размещение международных миротворцев в секторе Газа.