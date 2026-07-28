В Иране казнены ещё два участника январских протестов

Иранские государственные СМИ сообщили 28 июля о казни двух участников январских акций протеста. Сообщается, что Абольфазл Сепахи Баджани и Амирхоссейн Сафари Хоссейнабади были повешены в городе Исфахан.

Их признали виновными в причастности к убийству четырёх полицейских в ходе протестов 8 января. Подробности судебного процесса неизвестны.

После сообщения о казни в соцсетях были опубликованы видео, на которых группа людей протестует против неё. Сообщается также о столкновениях между протестующими и силами безопасности в Исфахане. Масштабы протестов пока не ясны.

Как сообщает Радио Фарда, приговор был приведён в исполнение утром 28 июля, через несколько часов после того, как Маи Сато, специальный докладчик ООН по правам человека в Иране, заявила, что группа экспертов ООН призвала Тегеран немедленно остановить смертные приговоры в связи с протестами в Исфахане.

Всего к смерти были приговорены 12 человек, казнены четверо из них. Правозащитники утверждают, что разбирательство не соответствовало стандартам справедливого суда.

В январе в Иране вспыхнули масштабные протесты против политики властей. Они были подавлены с применением силы, убиты были тысячи людей, были убитые и со стороны сил правопорядка. Десятки участников протестов были приговорены к смертной казни, казнены, по данным ООН, к сегодняшнему дню около 20 человек, а всего в Иране, по данным правозащитников, с начала года повесили уже более 300 человек.