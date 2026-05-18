Amnesty: В мире резко выросло число смертных казней

В мире в 2025 году существенно выросло число приведённых в исполнение смертных приговоров. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Всего за прошлый год, по данным правозащитников, в мире по приговору суда были казнены 2707 человек, в то время как в 2024 - 1518, то есть число казней выросло почти на 80%. В это число при этом не входят казни, совершённые в Китае и Северной Корее.

Больше, чем в прошлом году, казней в последний раз было только в 1981, говорится в докладе. Всего смертные приговоры приводились в исполнение в 48 странах.

Резко выросло число казнённых в Иране. По данным правозащитиков, в этой стране Иране - это более чем вдвое превышает показатель 2024 года. В Иране казнят в том числе участников массовых антиправительственных протестов.

Помимо Ирана, резко выросло число смертных казней а в африканских государствах Конго и Судан. В Саудовской Аравии число казней увеличилось до 356, в США - с 25 до 47.

В России с 1997 действует мораторий на смертную казнь, который не был отменён и после того, как страна была исключена из Совета Европы. Тему возобновления смертной казни нередко поднимают, в том числе и прокремлёвские деятели. В Конституционном суде, однако, продолжают настаивать, что введённый мораторий не будет отменён.