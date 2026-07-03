В Иране начались церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи

В Иране начались церемонии прощания с верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Он погиб в конце февраля в результате американо-израильского удара.

Согласно сообщениям иранских информационных агентств, 3 июля тело Хаменеи доставили в тегеранский комплекс "Мосалла Имама Хомейни". В сообщениях говорилось, что иностранные делегации, как ожидается, "отдадут дань уважения бывшему лидеру Исламской республики" позже в тот же день.

Как сообщило иранское государственное телевидение, 3 июля в Тегеран прибыли иностранные высокопоставленные лица. На видео было показано прибытие делегаций из Китая, России, Беларуси, Ирака, Туркменистана и других стран.

Иранские власти запланировали недельную программу, которая включает "прощание, похоронную процессию и погребение" Хаменеи.

Недельные церемонии начнутся в Тегеране, затем продолжатся в Куме и Ираке. Там будут организованы траурные мероприятия для мусульман-шиитов в Кербеле и Наджафе.

Погребение Хаменеи состоится в мавзолее Имама Резы в его родном городе Мешхед 9 июля.

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