В Иране власти казнили первого участника осенних протестов

Власти Ирана казнили активиста Мохсена Шекари — первого из 11 протестующих, приговорённых к смерти за участие в массовых антиправительственных протестах осенью этого года. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Шекари, как сообщается, был повешен утром 8 декабря. Ранее Революционный суд Ирана признал его виновным во "вражде против Бога". Так суд охарактеризовал его действия во время протестов - 25 сентября он участвовал в перекрытии дороги в Тегеране и ранил ножом члена проправительственных отрядов "Басидж". Сам активист заявлял, что его осудили после "показательного процесса без надлежащей правовой процедуры".

Правозащитники опасаются, что власти Ирана теперь будут казнить участников протестов едва ли не каждый день - если только на них не окажет давление международное сообщество.

В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Протесты разной интенсивности продолжаются в стране до сих пор. Власти объявили о возможности некоторых уступок - в частности, генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что они пересматривают закон об обязательном ношении хиджаба. При этом протесты жестоко подавляют с применением силы. Правозащитники сообщают о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны. На данный момнет были вынесены 11 смертных приговоров.