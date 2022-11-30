Протесты в Иране: более 400 погибших. Тегеран говорит о провокациях

В Иране уже несколько месяцев продолжаются протесты против власти аятолл и за демократизацию страны. Акции охватывают многие регионы страны. В 20-х числах ноября новости о кровопролитных столкновениях стали поступать из западного Курдистана.

Правозащитники сообщают об убийствах демонстрантов во время разгонов акций, а СМИ пишут, что выступления стали одной из самых больших угроз для так называемого клерикального истеблишмента Ирана, правящего со времен Исламской революции 1979 года.

Арестованы десятки человек, в том числе известные спортсмены и даже родственники Верховного лидера Ирана – аятоллы Али Хаменеи.

Подавление протестов

Иранские власти жестоко подавляют любые протесты – зачастую с применением огнестрельного оружия.

"Исламская республика использует такое интенсивное насилие в Курдистане, чтобы заставить замолчать протесты по всему Ирану", — говорят активисты.

По данным базирующейся в Осло организации по правам человека в Иране (IHR), в ходе протестов более 400 человек, в том числе несколько десятков несовершеннолетних, были убиты правительственными войсками по всей стране. По данным IHR, более сотни погибших насчитывается Курдистане, Керманшахе и Западном Азербайджане – трёх провинциях со значительным курдским населением.

Среди иранских пользователей соцсетей распространяется видео, где запечатлены несколько раненых протестующих, лежащих на улицах под звуки громкой стрельбы.

IHR также поделился кадрами, на которых, по данным организации, силы безопасности ведут боевую стрельбу по протестующим в Пираншехре, городе в провинции Западный Азербайджан. Среди убитых в городе 20 ноября был 16-летний подросток.

Насилие происходит на фоне растущих опасений по поводу ситуации в Мехабаде. Этот город тоже находится в Западном Азербайджане. Пользователи в соцсетях публикуют видеоролики с развертыванием там вооружённых сил. Ходили слухи о введении в городе военного положения, официально о нём объявлено не было. США ввели санкции против нескольких высокопоставленных военных, среди которых командующий сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции в Мехабаде.

С чего всё началось

Антиправительственные акции в исламской республике начались в середине сентября – после смерти 22-летней Махсы Амини. Жительницу Тегерана курдского происхождения задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка Амини отправили в больницу, где она умерла. Многие иранцы обвинили полицию в избиении задержанной и вышли на улицы в знак протеста против властей.

Через некоторое время к протестам присоединились иранцы, живущие за рубежом. Протестующих поддержала сборная Ирана по футболу. Игроки на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн своей страны перед первым матчем - с Англией. По словам капитана сборной, спортсмены единогласно приняли такое решение в знак солидарности с протестующими.

Во время исполнения музыки футболисты молчали. Болельщики встретили их поступок аплодисментами. На трибунах иранские зрители демонстрирую символы протестов, например, флаги надписью "Женщина, жизнь, свобода" - это один из лозунгов современных протестов в исламской республике.

Иранская сборная после проигрыша США 29 ноября в плей-офф чемпионата мира не вышла. О вероятных репрессиях против игроков пока не сообщалось.

Иран обвиняет курдов, Азербайджан и Израиль

В разжигании беспорядков в регионах - особенно Южном Азербайджане и Курдистане - иранские власти обвинили "террористические и сепаратистские группы", а также курдских оппозиционеров, базирующихся в Ираке. Кроме того, на этот раз обвинения в поддержке протестов достались Баку.

По мнению Тегерана, соседний Азербайджан на официальном уровне поддерживает протестующих, позволяя СМИ распространять антииранский и антирелигиозный контент. Азербайджанский МИД на фоне обвинений обратил внимание Тегерана на сближение Ирана с Арменией (а Баку и Ереван до сих пор не урегулировали конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха) и спорные заявления иранского МИДа по поводу Зангезурского коридора.

Тегеран ответил Азербайджану, упрекнув в дружественных связях с Израилем – они якобы используются для дестабилизации исламской республики. Иранское информагентство Iran Press в разделе своего сайта на фарси (он создан по личному распоряжению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) сообщило, что Азербайджан пытается представить Израиль другом мусульман.

Иранские СМИ даже распространили ролик в интернете. Первым на него обратил внимание закрытый азербайджанский телеграм-канал AZfront, затем распространили другие пользователи. На видео Баку помечается флагом Ирана, после чего на экране появляется вопрос на азербайджанском языке: "Через что пролегает дорога к Кудсу?" (название Иерусалима на фарси – прим. РС).

Сам Израиль тоже получил от Ирана очередные персональные обвинения. Тегеран утверждает, что агенты израильской спецслужбы "Моссад" ведут разведдеятельность против исламской республики с территории Азербайджана и с одобрения азербайджанских властей.

В конце октября Иран сообщил о задержании как минимум 10 человек, якобы причастных к израильской разведке. А в конце ноября стало известно о смертном приговоре для четырёх человек по делу о связях с "Моссадом".

Обвинения Тегерана прозвучали на фоне открытия в Тель-Авиве посольства Азербайджана. Израиль и Азербайджан все обвинения в свой адрес категорически отвергли.