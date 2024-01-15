В Иране заключённой нобелевской лауреатке продлили тюремный срок

Суд в Иране вынес ещё один обвинительный приговор лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, которая уже находится в заключении. Она признана виновной в распространении пропаганды, направленной против Исламской республики, и приговорена к дополнительным 15 месяцам лишения свободы.

Кроме того, после освобождения ей на два года будет запрещено пользоваться средствами связи, вести политическую деятельность и выезжать из Ирана.

Наргес Мохаммади — политическая и гражданская активистка, защитница прав женщин и противница смертной казни. Иранские власти 13 раз её арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения. Несколько раз она освобождалась под залог и продолжала заниматься правозащитой.

Сейчас Мохаммади отбывает наказание в тегеранской тюрьме Эвин, где часто содержатся противники режима. Ранее она объявляла голодовку в из-за того, что ей не предоставляется медицинская помощь. ООН и международные правозащитные организации считают Мохаммади политзаключённой и призывают к её оссвобождению.

В 2023 году Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. От её имени получили премию и прочли написанную ею в тюрьме нобелевскую лекцию её дети. Официальный Тегеран обвинил Нобелевский комитет во вмешательстве во внутренние дела и "политизации" темы прав человека.