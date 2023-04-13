В Иране в прошлом году казнены 582 человека

Правозащитные организации обнародовали данные о применении смертной казни в Иране в 2022 году. В сравнении с 2021 годом эти показатели выросли на 75% - в минувшем году казнены 582 человека. Это самый высокий показатель с 2015 года, и он значительно превышает средние данные за последние 15 лет, сообщает "Евроньюс".

2022 год был отмечен массовыми антиправительственными акциями, их жёсткими разгонами и подавлением со стороны органов безопасности.Пик протестов пришёлся на сентябрь, когда в полицейском участке была убита молодая женщина, обвинённая в нарушении исламских правил ношения одежды.

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Правозащитные группы "Права Ирана" и "Вместе против смертной казни" заявили, что в последние месяцы прошлого года четыре человека были казнены за участие в протестах и более ста ожидают возможного смертного приговора.

Большинство казнённых в прошлом году были осуждены за наркотики и убийства.