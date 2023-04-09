В Иране за женщинами без хиджаба будут следить видеокамеры

Власти Ирана начали установку в общественных местах камер видеонаблюдения. Они должны следить за женщинами, которые не носят хиджаб или завязывают его недостаточно плотно. Об этом заявила полиция страны.
В заявлении полиции указано, что женщины, которые на видео будут уличены в неправильном ношении головного платка, будут идентифицированы. Полиция обещает посылать им "предупреждающие сообщения".
Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. За отсутствие хиджаба или его неправильное ношение им грозят штрафы или арест. Нередки также случаи уличных нападений на женщин, недостаточно прикрывающих голову.
- В сентябре прошлого года иранская полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Родственники Амини считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.
- Вскоре в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение аятоллы Али Хаменеи.
- Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Несколько человек были казнены.
- В марте 2023 года США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Ирана, причастных, по мнению Вашингтона, к серьёзным нарушениям прав женщин.
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