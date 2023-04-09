В Иране за женщинами без хиджаба будут следить видеокамеры

Власти Ирана начали установку в общественных местах камер видеонаблюдения. Они должны следить за женщинами, которые не носят хиджаб или завязывают его недостаточно плотно. Об этом заявила полиция страны.

В заявлении полиции указано, что женщины, которые на видео будут уличены в неправильном ношении головного платка, будут идентифицированы. Полиция обещает посылать им "предупреждающие сообщения".

Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. За отсутствие хиджаба или его неправильное ношение им грозят штрафы или арест. Нередки также случаи уличных нападений на женщин, недостаточно прикрывающих голову.