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В Иране за женщинами без хиджаба будут следить видеокамеры

Власти Ирана начали установку в общественных местах камер видеонаблюдения. Они должны следить за женщинами, которые не носят хиджаб или завязывают его недостаточно плотно. Об этом заявила полиция страны.

В заявлении полиции указано, что женщины, которые на видео будут уличены в неправильном ношении головного платка, будут идентифицированы. Полиция обещает посылать им "предупреждающие сообщения".

Женщины в Иране обязаны носить хиджаб с 1979 года, когда к власти в стране пришли радикальные исламисты. За отсутствие хиджаба или его неправильное ношение им грозят штрафы или арест. Нередки также случаи уличных нападений на женщин, недостаточно прикрывающих голову.

  • В сентябре прошлого года иранская полиция нравов задержала 22-летнюю Махсу Амини по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Родственники Амини считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур.
  • Вскоре в Иране начались уличные протесты. Люди выступали с лозунгами против полицейского насилия, против борьбы иранских властей с инакомыслием, за демократизацию страны и за свержение аятоллы Али Хаменеи.
  • Протесты жестоко подавлялись. По данным правозащитников, за время массовых акций более 600 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Несколько человек были казнены.
  • В марте 2023 года США ввели санкции против нескольких официальных лиц и организаций Ирана, причастных, по мнению Вашингтона, к серьёзным нарушениям прав женщин.

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