В Иркутске подростка убили на остановке после вопроса, из какого он района

В Иркутске на автобусной остановке Лисиха вечером в субботу убили 15-летнего школьника. Об этом сообщило издание "ИрСити" со ссылкой на источник в силовых структурах. Информация появилась также в городских форумах. Впоследствии сообщение подтвердили Следственный комитет и МВД.

Очевидцы утверждают, что к подростку подошла компания молодых людей - как утверждается, около десяти человек. После вопроса "Ты из какого района, чушпан?" один из них, как сообщается, ударил мальчика ножом в горло (телеграм-канал Babr Mash утверждает, что один из нападавших сначала ударил школьника по голове, после чего завязалась потасовка, во время которой подростка ударили ножом). Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пострадавшего спасти не удалось.

Главное управление МВД по Иркутской области сообщило, что полиция уже задержала двоих подозреваемых. У одного из них, как утверждается, нашли тот самый нож, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пишет Сибирь.Реалии. МВД характеризует случившееся как "конфликт несовершеннолетних".

В школе сейчас собирают деньги для семьи погибшего мальчика.

Слово "чушпан" вернулось в лексикон после выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" о криминальной Казани 1980-х и молодежных группировках (которые были широко распространены в Казани, Набережных Челнах и других районах Татарстана - подобное явление впрочем существовало и в других городах тогдашнего СССР). На жаргоне "чушпаном" называли молодых людей, которые не состояли в группировках, не могли ответить на оскорбление и за которых некому было заступиться.

ГУ МВД по Иркутской области вечером в воскресенье выпустило специальное разъснение. "Пользователи сети Интернет связывали произошедшее с популярным сериалом", - говорится в сообщении. Однако, как утверждается, подозреваемый "пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается", - утверждают в МВД.