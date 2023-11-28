В Татарстане готовят обращение о проверке сериала "Слово пацана"

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец готовит обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить вышедший в ноябре сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" о молодёжных группировках Казани 80-х годов. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

В беседе с корреспондентом издания Волынец заявила, что сериал Жоры Крыжовникова надо проверить на соответствие указу президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Агентство РИА "Новости" сообщает во вторник о уже идущей проверке детей и бесед с их родителями, которые организовало МВД Татарстана после боя подростков в подражание героям работы Крыжовникова.

Ранее в соцсетях и местных СМИ были опубликованы сообщения о том, что после выхода сериала "Слово пацана" подростки в Сармановском районе Татарстана создали Тelegram-каналы, которые назвали в честь двух известных в прошлом казанских ОПГ (организованных преступных группировок - РС.). Подростки поделили район на сферы влияния и в созданных каналах назначали "стрелки" своим оппонентам. Видео потасовок они также выкладывали в мессенджерах, пишет РИА "Новости".

Премьера восьмисерийного сериала состоялась 9 ноября в московском киноцентре "Октябрь". Первые серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Ранее "‎Слово пацана" получил три награды на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон"‎. Иван Янковский и Анастасия Красовская, исполнившие главные роли, заняли второе место в номинации "Герои "Нового сезона", а сериал стал самым ожидаемым на фестивале, пишет ТАСС.