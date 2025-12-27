В Иркутске прошел митинг против против вырубки леса на Байкале

В центре Иркутска прошел митинг против закона о сплошной вырубке леса вокруг озера Байкал. По разным оценкам, в акции приняли участие от 200 до 300 человек.

Митинг был согласован с властями. На нем выступили лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, глава межрегиональной группы "Народные инициативы-общественный контроль" Любовь Аликина, организатор митинга Петр Мехоношин.

Участники акции также записали обращение к президенту России Владимиру Путину, сенаторам и депутатам Госдумы.

Закон, разрешающий проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал, был принят 9 декабря. В документе говорится, что в целом проводить сплошные рубки вокруг Байкала нельзя, но разрешено таким образом избавляться от "погибших лесных насаждений", если выборочные рубки не обеспечили их замену на здоровый лес. Экологи считают, что это грозит озеру мелководьем.

Закон также разрешает перевод земель из лесного фонда в иные категории для строительства на них тех или иных объектов. Отмечается, что это возможно, в частности, "если объекты нужны жителям или для работы особых экономических зон". Активисты уверены, что этим будут пользоваться туристические лобби, чтобы продавить строительство отелей и турбаз на берегу Байкала.