Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Иркутске прошел митинг против против вырубки леса на Байкале

Люди прогуливаются по берегу озера Байкал на острове Ольхон, Россия, 9 сентября 2016 года
Люди прогуливаются по берегу озера Байкал на острове Ольхон, Россия, 9 сентября 2016 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В центре Иркутска прошел митинг против закона о сплошной вырубке леса вокруг озера Байкал. По разным оценкам, в акции приняли участие от 200 до 300 человек.

Митинг был согласован с властями. На нем выступили лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко, глава межрегиональной группы "Народные инициативы-общественный контроль" Любовь Аликина, организатор митинга Петр Мехоношин.

Участники акции также записали обращение к президенту России Владимиру Путину, сенаторам и депутатам Госдумы.

Закон, разрешающий проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал, был принят 9 декабря. В документе говорится, что в целом проводить сплошные рубки вокруг Байкала нельзя, но разрешено таким образом избавляться от "погибших лесных насаждений", если выборочные рубки не обеспечили их замену на здоровый лес. Экологи считают, что это грозит озеру мелководьем.

Закон также разрешает перевод земель из лесного фонда в иные категории для строительства на них тех или иных объектов. Отмечается, что это возможно, в частности, "если объекты нужны жителям или для работы особых экономических зон". Активисты уверены, что этим будут пользоваться туристические лобби, чтобы продавить строительство отелей и турбаз на берегу Байкала.

Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска
Embed
Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

No media source currently available

0:00 0:13:29 0:00

Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска

Зеленский о мирном плане

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG