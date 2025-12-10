"Прямые бизнес-интересы". Госдума разрешила сплошные рубки леса вокруг озера Байкал

9 декабря 2025 года депутаты Госдумы РФ приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий проводить сплошные рубки леса в зоне вокруг озера Байкал. В третьем чтении за законопроект, который экологи называют убивающим Байкал, проголосовали 323 депутата. Против – 71.

Законопроект о сплошных рубках внесли на рассмотрение Госдумы в июне 2023 года, а спустя месяц приняли в первом чтение. Когда документ стали готовить ко второму чтению, против него выступили ученые, общественные деятели и экологи, которые заявили, что предлагаемые изменения угрожают экосистеме Байкала. Более 120 ученых из институтов РАН, экологов и экоактивистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить принятия законопроекта.

В окончательно принятом варианте документа говорится, что в целом в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено проводить сплошные рубки на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Но сплошные рубки "погибших лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции" разрешены, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес. Фактически это грозит озеру мелководьем, говорят экологи.

Наибольшую тревогу у них вызывают те пункты нового закона, которые разрешают перевод земель из лесного фонда в иные категории для строительства на них тех или иных объектов. Речь, в частности, идет об объектах гидрозащиты, селезащиты, автомобильных дорог, электросетей, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В законе отмечено, что разрешение возможно, "если объекты нужны жителям или для работы особых экономических зон", а также для создания новых кладбищ или расширения существующих. Активисты уверены, что этой дырой в законе будут пользоваться все туристические лобби, чтобы продавить строительство отелей и турбаз прямо на берегу Байкала.

Перевод леса в земли бизнеса

На заседании депутатам еще раз объявили условия перевода земель лесфонда.

Предполагается создание специальной комиссии, в состав которой войдут депутаты ГД, сенаторы, представители АП РФ, правительства, ФСБ, а также руководители Иркутской области и Бурятии. Именно комиссия, при наличии соответствующего заключения государственной экологической экспертизы, должна будет согласовывать перечень участков, на которых разрешаются сплошные рубки. Кроме того, потребуется одобрение Российской академии наук. Окончательное решение останется за федеральным правительством.

Лица, в чьих интересах происходит перевод земель, обязаны в течение трех лет обеспечить восстановление леса, в пять раз превышающее площадь земель, исключаемых из лесного фонда.

Законопроект о поправках к Федеральному Закону "Об охране озера Байкал внесла в Госдуму в июне 2023 года группа из 21 депутатов и сенаторов. Соавторами документа стали сенаторы Сергей Брилка, Андрей Чернышев (Иркутская область), Вячеслав Наговицын, Александр Варфоломеев (Бурятия), Баир Жамсуев, Сергей Михайлов (Забайкальский край), а также представитель Калининградской области в Совфеде Александр Ярошук. Среди соавторов также депутаты Госдумы Сергей Тен, Мария Василькова, Антон Красноштанов, Александр Якубовский (все представляют Иркутскую область и ЕР), Николай Будуев, Вячеслав Дамдинцурунов (Бурятия, ЕР), Александр Скачков, Виктор Пинский (Забайкалье, ЕР), Георгий Арапов (Бурятия и Иркутская область, "Новые люди"), Михаил Щапов (Иркутская область, КПРФ), Андрей Луговой, Валерий Селезнёв (федеральный список, ЛДПР), Владимир Самокиш (Томская область, "ЕР") и Сергей Сокол (Хакасия, "ЕР").

Партия "Яблоко" еще два года назад опубликовала расследование, согласно которому иркутские сенаторы Сергей Брилка и Андрей Чернышев, а также депутаты Госдумы Александр Якубовский (известен тем, что добивался закрытия "Гринписа" в России), Сергей Тен, Антон Красноштанов и Виктор Пинский (все, кроме Пинского, родом из Прибайкалья и владеют там бизнесом) могут реализовать собственные бизнес-интересы, если закон будет принят.

– Сам сенатор Брилка через свою компанию по производству минеральной воды "СибАкваПром" связан с фирмой "СигмаТЭК", которая занималась незаконными вырубками на Байкале. На экс-руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии Алексея Щепина завели уголовное дело за выдачу этой компании незаконного разрешения (ущерб оценивался в 52 миллионов рублей). Сын сенатора Иван Брилка занимается строительным бизнесом, поэтому прямо заинтересован в развитие инфраструктурных проектов вокруг Байкала, – отмечает местный активист Сергей Иванов (все имена изменены для безопасности собеседников). – А дочь сенатора Марина Брилка проводит элитные туристические вылазки на Байкал. И вырубка лесов, и строительство туристических комплексов - тоже ее прямые бизнес-интересы.

Когда против законопроекта о сплошных вырубках лесов выступила организация "Гринпис", российские власти признали ее нежелательной. Из соавторов закона о рубказ этого признания наиболее активно добивался депутат Госдумы и соавтор законопроекта о вырубках Александр Якубовский. Жене Якубовского Ольге принадлежит строительная компания ООО "Байкальская строительная и девелоперская группа", у которой есть интересы в сфере строительства на Байкале.

Позже Александр Якубовский, брат экс-мэра Иркутска и депутат ГД от "Единой России", предложил проверить ученых, выступающих против поправок, "на иноагентство". Это "предложение" он озвучил на экспертном совете в Госдуме от 25 июня 2024 года, где депутаты и общественники должны были обсудить поправки к закону о защите Байкала.

Холдинг En+Group, ключевым акционером которого по-прежнему является Олег Дерипаска, владелец Иркутской ГЭС на Ангаре, в 2021 году публично объявил о строительстве завода по розливу байкальской воды на площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Горнолыжный курорт "Гора Соболиная", аффилированный с Дерипаской, расположен также в лесфонде Прибайкалья – собственники уже объявляли о планах пустить под вырубку 75 участков в этом районе, самый крупный из которых (553 гектара) – у курорта "Гора Соболиная". Пока компанию останавливает только то, что территория официально числится охраняемой зоной Байкальского лесничества.

– После принятия закона у них появилось право добиваться перевода земель. Будут рубить тайгу для расширения курорта под видом новой инфраструктуры и дорог, о которых заливался соловьем Цыденов (Бурятия должна получить 124 миллиарда рублей на строительство курорта "Волшебный Байкал"), – предупреждает экоактивист Сергей. – Дороги новые там, конечно, нужны только при расширении курорта.

На заседании ГД 9 декабря Анатолий Грешневиков, депутат от "Справедливой России", напомнил, что против принятия закона выступили три из пяти научных советов РАН, Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, шаманы и в целом буддистская община, а также Русская старообрядческая церковь.

"Для нас это что, ничего не значит?" – спросил Грешневиков.

Депутат также добавил, что уже существующие на Байкале противопожарные разрывы незаконно застроили гостиницами, и их до сих пор не снесли. Он опасается, что после принятия закона гостиницы узаконят. "Почему вы все притихли? А вы слышите, как плачет Байкал? Вот он не хочет, чтобы к нему пришли лесорубы с топорами", – добавил Грешневиков.

О незаконной застройке вокруг Байкала местные активисты говорят уже больше 10 лет. Но после начала войны с Украиной, по их словам, застройщики "особенно обнаглели".

– Мы уже видим, как чиновники легко организуют переводы земель в Иркутской области в нужную им категорию. И Центральная экологическая зона вокруг Байкала легко может стать территорией абсолютно частной, ведь новый закон прямо разрешает оформление земель в собственность бизнеса, – предупреждает местная жительница Алина Егорова, десятилетиями борющаяся с незаконной застройкой вокруг Байкала. – В некоторых зонах обычные жители уже не могут подобраться к берегу озера. Что будет дальше? Оставшиеся земли вокруг Байкала просто поделят между владельцами отелей и гостиниц, турбаз. Те огородят пляжи и подойти к воде ни мы, местные, ни обычные туристы – уже не сможем бесплатно! Они уже оттяпали 20-метровую береговую зону Байкала, которая всегда была территорией общего пользования, под особые экономические зоны (ОЭЗ – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны). Там уже огорожено.

В Прибайкалье сегодня есть уже две ОЭЗ. В Иркутской области особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Ворота Байкала" расположена на южном берегу озера Байкал у подножья горного хребта Хамар-Дабан и в городе Байкальск. Ее площадь составляет 763,3 га. В соседней Бурятии ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань" также находится на берегу озера Байкал, имеет пять участков, "доступных для размещения резидентов" – сейчас в ней зарегистрировано шесть компаний-резидентов, все они располагаются на трех участках: "Турка", "Пески" и "Бухта Безымянная". Ее общая площадь составляет 3622 га.

Бывший сотрудник Прибайкальского нацпарка Игорь Меньшиков, знакомый с ситуацией, отмечает, что последние четыре года природоохранная прокуратура не только не мешает нарушителям, застраивающим берег, но и помогает.

– Когда заставили уйти нормального прокурора Зенкова (Сергей Зенков, прокурор Байкальской природоохранной прокуратуры с 2017 по 2021 годы), не просто суды стали разваливать дела против незаконных застройщиков турбаз и коттеджей по Байкалу. А сама прокуратура перестала подавать иски против них. И даже отзывать уже поданные! – говорит Меньшиков.

"Обещания депутатов – вранье"

В сентябре 87 ученых, в числе которых есть академики РАН, направили письмо Владимиру Путину с просьбой не допустить принятия поправок. По их мнению, разрешение на сплошные рубки создаст стимул для умышленных поджогов здорового леса. Кроме того, ученые предупреждают, что масштабные вырубки и последующие работы по лесовосстановлению могут спровоцировать эрозию почв и загрязнение вод озера. Также, как подчеркнули эксперты, это увеличит пожароопасность в регионе.

"К сожалению, при подготовке поправок в этот законопроект ко второму чтению аргументированная позиция научно-экспертного сообщества, в том числе ведущих профильных научных центров страны, полностью игнорировалась", – пишут авторы обращения к Путину. Сам президент РФ на это письмо публично так и не ответил.

После протестов ученых авторы законопроекта обещали убрать из него "спорные положения", но в итоге, как отметили эксперты, этого не сделали. Соавтор закона из комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о "четком" консенсусе, согласно которому "сплошные рубки на Байкальской природной территории должны уйти в прошлое". Депутат уточнил, что для решения этой задачи требуется внести поправки в Лесной кодекс.

"Понятие "сплошные рубки", которое ассоциируется с промышленной заготовкой древесины, должно применяться исключительно в контексте коммерческой деятельности", – пообещал Кобылкин.

Но существенных правок в тексте эксперты не заметили.

– Там по-прежнему предлагается разрешить сплошные рубки погибших насаждений "в целях воспроизводства лесов". Там все еще указан "перевод земель лесного фонда под строительство дорог" и даже кладбищ! – отмечает Сергей. – Фактически обещания депутатов – вранье. Не изменили. Хотя именно проблема погибших деревьев этого не требует – их можно убрать и без сплошных рубок. Сплошные как таковые – вообще не нужны. Достаточно нынешнего механизма уборки неликвидной древесины. Напротив, при сплошных рубках будет тяжелая техника, волоком перевозящая древесину – это ведет к дефрагментации леса и нарушению почвенного покрова. Следом эрозия почвы, особенно на горных склонах. Лесосеки и сеть лесовозных дорог откроют для нее "зеленый свет". На Хамар-Дабане разрушительные селевые потоки гораздо вероятнее по причине сплошных рубок, а не пожаров в засохших лесах, на опасность которых указывают защитники законопроекта. 1200 мм годовых осадков резко снижают риск лесных пожаров, а также ускоряют гниение погибших деревьев. Смытая со склонов почва попадет в Байкал и увеличит масштабы эвтрофикации! Фактически убивают Байкал этим законом.

Эксперты отмечают, что принятый спустя два года противостояния закон противоречит другим законам России и международным обязательствам страны.

– В том числе противоречит закону об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, Земельному и Лесному кодексам, – говорит Иванов. – И здравому смыслу! По данным Рослесхоза, сплошные рубки проведут на 4 тысячах гектаров, где в 2015 году были лесные пожары. По их мнению, без сплошных рубок эту проблему ну никак не решить. Мол, лес там никак не восстановится. А ведь коллеги-экологи проанализировали в этом году указанные 4 тысячи гектаров. Что показало дистанционное зондирование? Что за прошедшие 10 лет на поврежденных огнем участках успешно идет восстановление леса. Надо хотя бы не мешать!

Во время обсуждения законопроекта спикер Госдумы, единоросс Вячеслав Володин заявил, что в состоянии Байкала и в том, что ему потребовались сплошные рубки, виноват Greenpeace, который "не давал подойти» к озеру". Кроме того, он посоветовал тем, кто выступил против законопроекта, "идти записываться в иноагенты".