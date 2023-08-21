В Иркутске сотрудников ФСИН осудили по делу о пытках

Областной суд в Приангарье признал пятерых сотрудников ФСИН виновными в организации пыток заключенного Кежика Ондара. Им назначили сроки от четырёх до пяти лет колонии по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил правозащитник Дмитрий Дмитриев.

Процесс был закрытым из-за "государственной тайны". Бывшего начальника оперативного отдела СИЗО-1 Максима Вольфа приговорили к пяти годам лишения свободы, старшего оперуполномоченного Андрея Мелентьева, младшего инспектора дежурной группы Максима Данчинова, дежурного помощника начальника изолятора Евгения Шадаева и сотрудника ФСИН Андрея Москвитина осудили на четыре года. Суд решил, что именно Вольф утвердил перевод Ондара в "пресс-хату", где его изнасиловали. За это ему назначили самый большой срок.

"Будем обжаловать. Мягкий приговор", - сообщил адвокат Дмитриев.

В мае заключенных, избивавших и насиловавших других заключенных, вывезенных из ИК-15 Ангарска после акции протеста, в том числе Кежика Ондара, признали виновными по статьям о насильственных действиях сексуального характера, заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Двум из них - Курбатову и Гагарину - присудили 11 лет строгого режима, остальным - Славгородскому, Непомнящих и Оленникову - по 10 лет, сообщил редакции Сибирь.Реалии адвокат Дмитрий Дмитриев.

В сентябре 2022 года Кежик Ондар вышел на свободу из исправительной колонии №33 в Хакасии. О том, что тувинский заключенный, отбывавший срок в ангарской ИК-15, пострадал от пыток кипятильником, стало известно в конце декабря 2020 года. Заключенному диагностировали разрыв прямой кишки.

По словам пострадавшего, при помощи пыток в СИЗО-1 его принуждали подписать признание в участии в якобы организованном бунте заключенных в ИК-15 Ангарска в апреле 2020 года.