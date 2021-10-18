В Иркутске "тулунского маньяка" приговорили к 24 годам колонии

Житель Тулуна Павел Шувалов приговорен к 24 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и изнасилованиях женщин.

По данным иркутского областного суда, 53-летний Шувалов признался в 27 эпизодах преступлений, совершенных с 2000 по 2019 год. Но по многим из них истекли сроки давности.

"Злоумышленник применял одну и ту же схему. Под угрозой применения ножа уводил потерпевших в тихие и безлюдные места, где совершал противоправные деяния", — уточнили в прокуратуре.

Шувалова, известного как "тулунского маньяка", задержали в январе 2019 года. Вычислить преступила помогла экспертиза ДНК. В рамках расследования были проверены около 15 тысяч биологических образцов.

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