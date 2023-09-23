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В Иркутске жители потребовали снять Z-баннер с фасада городского театра

В Иркутске местные жители потребовали демонтировать баннер с буквой Z, неофициальным символом поддержки войны России против Украины, с фасада городского театра. Активисты опубликовали форму для отправки массовых обращений властями против вывешенной конструкции. Заполненные документы пересылают в мэрию, службу охраны объектов культурного наследия, депутатам гордумы и Заксобрания, сообщает Сибирь.Реалии.

Авторы инициативы ссылаются на нарушение городских регламентов, которые запрещают размещать рекламные конструкции на архитектурных памятниках и перекрывать окна. Тема символики с буквой Z, по словам активистов, не затрагивается, чтобы жителей не обвинили в антивоенной позиции.

Баннер на здании Иркутского академического драматического театра появился в апреле 2022 года. В мае его забрасывали яйцами и обливали зелёнкой.

Представители театрального сообщества дважды анонимно отправляли в комитет по градостроительной политике письмо с просьбой снять вывеску, но мэрия на обращения не ответила.

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