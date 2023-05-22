В Иркутске просят снять Z-баннер с театра: его забросали тухлыми яйцами

Представители театрального сообщества Иркутска дважды просили городскую администрацию снять с фасада местного театра баннер с Z, потому что его забросали "тухлыми яйцами с зелёнкой". Письмо чиновникам опубликовал телеграм-канал "Иркутский блог".

В письме указывается, что здание театра является визитной карточкой города и наследием купеческого Иркутска, которое нужно беречь. Однако в апреле 2022 года администрация города разместила на нём баннер с символом вторжения России в Украину – георгиевской ленточкой в виде Z с "соответствующими лозунгами и хэштегами".

После этого вывеска "в виду неоднозначного отношения" жителей к войне подверглась "обстрелу тухлыми яйцами с зелёнкой". Работникам пришлось отмывать не только баннер, но и фасад здания.

"Театр должно и нужно обезопасить от подобных инцидентов, изолировать его от политики и открыть его лик городу", говорится в письме. В нём также отмечается, что баннер размещён противозаконно: на объектах культурного наследия нельзя размещать рекламу, за исключением афиш.