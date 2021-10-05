В Иркутской области прошли обыски в девяти домах Свидетелей Иеговы

В Иркутске и селе Пивовариха Иркутской области прошли обыски не менее чем в девяти домах Свидетелей Иеговы. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

Обыски начались в 6 часов утра по местному времени. В одном из домов были выбиты стекла. Как сообщает Сибирь.Реалии, обыски прошли под руководством следователей и с участием вооружённых сотрудников Росгвардии.

"Верующих задерживают для допроса. Некоторые отпущены. Среди прочих, обыск проходит у семьи 52-летнего Ярослава Калина, а также у семьи 63-летнего Николая Мартынова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Иркутская область стала 69-м регионом России, в котором Свидетели Иеговы подвергаются преследованию.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность в России. Позже все организации Свидетелей Иеговы в стране внесли в список запрёщенных.

При этом президент Владимир Путин заявил об уголовных делах верующих, что это "чушь", добавив, что Свидетели Иеговы тоже христиане и преследовать их не за что.

Сейчас в заключении находится 61 Свидетель Иеговы, с 2017 года против верующих было возбуждено 252 дела, по ним обвиняемыми стали 547 жителей России. Свидетелей Иеговы преследуют также в аннексированном Крыму.