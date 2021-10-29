В Иркутской области заведено новое уголовное дело о пытках в СИЗО

В Иркутской области заведено новое уголовное дело о пытках в следственном изоляторе №1. Потерпевший - один из заключенных ангарской колонии №15 Игорь Колосов, из которого в СИЗО "выбивали" признание в организации бунта в апреле 2020 года. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила адвокат Юлия Чванова.

Дело заведено по факту насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый - заключенный Алексей Говорин, который, по словам пострадавшего, выполнял поручения сотрудников ФСИН и "работал прессовщиком".

Колосова вместе с другими заключенными вывезли из ИК-15 после апрельского бунта. В следственном изоляторе, по его словам, его подвергли пыткам, заставляя взять на себя вину в организации протеста заключенных. Когда он написал жалобу на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-за криков о помощи из соседних камер, сотрудники СИЗО заставили его бежать по коридору, избивая, потом сорвали одежду и голым бросили в камеру к другим заключенным. В камере, по словам адвоката, трое заключенных, сотрудничающих с охраной СИЗО, связали его и несколько дней били, а также бросали с высоты на пол, принуждая дать показания об организации бунта и поджога ИК-15.

После отказа Колосова подписывать ложные показания осужденные-прессовщики изнасиловали его предметом, "похожим на палку, завернутую в целлофановый пакет". Его перевели в другую камеру, где продолжили пытки - после побоев и истязаний в ещё двух камерах Колосов подписал явку с повинной, которую , по его словам, требовали следователи по делу о бунте.

Сейчас Игорь Колосов числится одним из 19 обвиняемых по делу о стихийном протесте в ИК-15, заведенному по уголовным статьям об организации и участии в массовых беспорядках с применением опасного для жизни или здоровья насилия.

По словам осужденных, стихийный протест начался с избиения одного из заключенных сотрудником колонии. Осужденный вскрыл себе вены и опубликовал видеообращение. Как утверждает пострадавший, из-за появления ролика сотрудники ФСИН его избили вновь. После этого в знак протеста все 17 человек в бараке нанесли себе раны. По другой версии, бунт вызвало ужесточение режима, когда в связи с пандемией заключенным запретили любые встречи с родственниками и передачи.

В течение года после бунта осужденных колонии перевозили в другие ИК и СИЗО Иркутской области, где их пытали для получения признания в организации бунта. На основании заявлений заключенных, их родственников и адвокатов в 2021 году в Иркутской области было заведено девять уголовных дел о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН, об истязаниях и насилии в отношении осужденных.