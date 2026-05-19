В Иркутской области жители просят лидера КНР достроить им школу

Жители микрорайона Берёзовый Марковского муниципального образования Иркутской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили министра иностранных дел Сергея Лаврова обратиться к лидеру КНР Си Цзиньпину с предложением профинансировать строительство школы "в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем".

По их словам, на протяжении последних пяти лет они неоднократно обращались к Путину по вопросу строительства школы в их муниципалитете. Как сказала женщина, которая зачитывала обращение, там проживает 40 тысяч человек, а совокупная вместимость существующих школ не превышает 2500 мест.

"Более того, у нас критический дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость для нас является огромной загадкой, если честно", – сказала она.

"Осторожно, новости" пишут, что детям приходится ездить на учебу в соседние поселки, так как школы поблизости нет. "Расстояние до школы в Луговом – около 12 километров. Туда можно добраться только на автобусе или личном автомобиле. Если нет пробок, то 15–20 минут, если пробки – то 40 минут, а еще надо учесть отсутствие дорог", – цитирует телеграм-канал слова местных жителей.

По данным издания, новую школу на 1,5 тысячи мест в Берёзовом обещали построить ещё в 2021 году. Фактически стройка началась лишь в 2025 году, однако сейчас, как утверждают жители микрорайона, её заморозили.

В обращении говорится, что все заявления местных жителей "аппарат президента спускает вниз", то есть перенаправляет губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и в министерства образования и строительства Иркутской области, которые, как отмечается, "кормят" местных жителей "бесконечными отписками".

Как отметили жители Берёзового, в случае если Россия "не в состоянии" достроить школу, то они просят главу МИД РФ обратиться к китайскому лидеру с предложением профинансировать строительство школы. "Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим, а активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых [станций] метро в Москве и новых школ в Таджикистане", – заявили местные жители.

Обращение было записано 17 мая – за два дня до официального визита президента России Владимира Путина в Китай. Ни в Кремле, ни в Пекине обращение пока не комментировали.