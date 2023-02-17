В Испании утвержден закон о смене гендера без врачебного диагноза

В Испании принят закон позволяющий людям старше 16 лет менять обозначенный в их документах гендер без медицинского освидетельствования, сообщила Би-би-си. После долгих обсуждений Конгресс депутатов утвердил новый закон большинством в 191 голос, против проголосовали 60 членов нижней палаты испанского парламента.

До настоящего времени в Испании желающие поменять обозначение в графе "пол" должны были получить диагноз "гендерная дисфория", пройти два года гормональной терапии, а затем освидетельствование. Теперь это требование отменено.



О новой норме, людям, решившим сменить гендер, нужно будет заявить о новой идентификации в местные органы власти, а через три месяца подтвердить своё намерение. Для заявителей в возрасте 12-13 лет нужно необходимо постановление суда. Для 14-15-летних подростков достаточно будет одобрения родителей или законных представителей.

В публикации Би-би-си приводится заявление министра по делам равноправия Ирене Монтеро, сделанное перед голосованием в парламенте: "Транс-люди не больны, это просто люди".

В четверг в Мадриде у Дворца Кортесов, где заседает Конгресс депутатов, прошла демонстрация протеста против нового закона.

Первой европейской страной, упростившей законы о смене гендера по документам, стала Дания в 2014 году. С тех пор подобные законы были приняты в девяти странах Европы.





