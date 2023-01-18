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Власти Великобритании заблокировали шотландский закон о транс-людях

Сторонники прав транс-людей на акции в поддержку шотландского законопроекта о гендерной реформе. Лондон, 17 января 2023 года.

Британский министр по делам Шотландии Алистер Джек заблокировал шотландский законопроект о правах трансгендерных людей. Правительство Шотландии намерено подать в суд.

Власти Великобритании впервые использовали свои полномочия по акту 1998 года, чтобы запретить отправку шотландского законопроекта на одобрение королю – без этого законом он стать не может.

Согласно законопроекту, шотландцы могут получить сертификат, подтверждающий их новый гендер, с 16 лет и без медицинского диагноза гендерной дисфории. Законопроект был принят парламентом Шотландии в декабре 86 голосами "за" и 39 "против".

Объявляя о вето, Джек настаивал, что его решение – это не нападение на трансгендерных людей, которые "заслуживают уважения, поддержки и понимания". Он принял его после консультаций с юристами: законопроект противоречит британскому законодательству, так как устанавливает иной режим только для одной части страны. Также, по мнению британских властей, законопроект разрушит защиту помещений для лиц одного пола и приведёт к увеличению мошеннических заявлений о смене гендера.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала решение Джека "возмутительным" и заявила, что оно "неизбежно закончится в суде". Джек с ней в этом согласился.

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