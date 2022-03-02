Власти Германии арестовали 156-метровую яхту Алишера Усманова

Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.

Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года. Источники Forbes сообщают, что в среду работники, занимавшиеся ремонтом яхты, не вышли на работу вследствие её ареста. Представители Усманова пока не дали комментариев.

Яхта Усманова была произведена по авторскому проекту в 2016 году, её строили почти 5 лет. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн. На яхте есть, в частности, крупнейший по размеру в истории яхт плавательный бассейн, две вертолётные площадки, сауна.

Усманов был включён в санкционный список в понедельник в связи с вооружённым вторжением России в Украину - наряду с другими крупными российскими бизнесменами. По данным Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 мега-яхты.