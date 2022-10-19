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В Италии арестован сын губернатора Красноярского края Артём Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс 

Полиция Италии арестовала Артёма Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

Ранее федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке предъявил подобные обвинения пятерым гражданам России: кроме Усса, это Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков. По данным Минюста США, они занимались закупкой подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также "отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата".

Сообщается, что Артём Усс и Юрий Орехов были совладельцами немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которая покупала у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках. Кузургашева занимала в компании должность исполнительного директора.

Приобретённые товары, как утверждается, отправлялись российским подсанкционным компаниям "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", подконтрольным Телегину и Тулякову. Как утверждает Минюст США, закупленное в Штатах оборудование было затем обнаружено в российской военной технике, захваченной в Украине.

Орехов и Усс также использовали NDA GmbH для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, в описании одного из них угадывается компания российского миллиардера Олега Дерипаски. В связи с этим кроме россиян обвинения предъявлены двум венесуэльским нефтетрейдерам.

Отмечается, что из пяти граждан России, которых разыскивают американские власти, арестованы пока только двое - Усс и Орехов (второй — 17 октября в Германии). США добиваются их экстрадиции. В случае вынесения обвинительного приговора, им грозит до 30 лет лишения свободы.

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