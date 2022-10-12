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Британский бизнесмен арестован за помощь российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе санкций

Олег Дерипаска

62-летний британский бизнесмен Грэм Бонем-Картер арестован в Лондоне по американскому запросу, он обвиняется в содействии российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в обходе санкций. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Согласно позиции обвинения, Бонем-Картер управлял имуществом Дерипаски в нарушение американских законов и санкций. Он, как утверждается, работал на компании, контролируемые миллиардером, с 2003 года, в том числе распоряжаясь его домом на Белгрейв-сквер в фешенебельном районе Лондона. При этом обвиняемый скрывал источники финансирования, утверждается в сообщении министерства юстиции.

Кроме того, Бонем-Картера подозревают в попытке незаконно перевезти произведения искусства, купленные для Дерипаски на аукционном доме в Нью-Йорке. По версии обвинения, британец сознательно скрывал информацию, что это собственность российского олигарха.

Вашингтон ввёл санкции против Дерипаски в 2018 году. Заявлялось, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили вмешательстве в американские выборы.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима — это уголовное преступление. По версии обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории страны, а его подруга дважды приезжала в Штаты для рождения его детей. По этому делу арестована одна из его предполагаемых помощниц.

  • Дерипаска — один из богатейших людей России. Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов. Предприниматель оценивал потери от введённых против него санкций в 7,5 миллиарда. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал внесение его в санкционный список США в суде.

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