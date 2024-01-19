В Италии суд узаконил фашистское приветствие "римский салют"

Высокий суд в Италии постановил, что фашистское приветствие не противоречит закону республики, кроме тех случаев, когда угрожает общественному порядку или может быть связано с возрождением запрещённой в Италии фашистской партии.

Несколько деятелей итальянских оппозиционных партий и лидеры еврейской общины в Италии раскритиковали постановление суда и готовят акции протеста, сообщает CNN и другие западные медиа со ссылкой на итальянские СМИ.

Постановление Высокого суда принято через две недели после появления видеорепортажа о построении в шеренги полутора сотен мужчин со вскинутыми в фашистском приветствии руками. Эта акция была заснята в центре Рима в память об убийстве 7 января 1978 года двух юношей, участниках праворадикальной молодёжной группы.

Решение судей, принятое в четверг, 18 января, не имеет отношения к недавней манифестации 7 января, состоявшейся перед штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение. В этом здании начинала свою политическую карьеру премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В связи с этой манифестацией никто не был арестован, однако полиция проводит расследование обстоятельств проведённой акции.