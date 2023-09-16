Нацистское государство. Юрий Ярым-Агаев – об идеологии Путина

Сразу oговорю, что использую слово "нацизм" не как брань, как это нынче делают многие, а в его точном значении. Нацизм – это сокращение от национал-социализма, режима, который был у власти в гитлеровской Германии и который сейчас правит Россией. Советские избегали слова "нацизм", а тем более его развёрнутой формы национал-социализм, ибо второе слово звучало очень родным. Они предпочитали неправильный для Германии термин "фашизм" и говорили о "немецко-фашистских захватчиках", а знаменитый фильм Михаила Ромма, изобличавший гитлеровский режим, назывался "Обыкновенный фашизм". Но и при отсутствии в названии слова "социализм" зрители увидели в фильме большое сходство между гитлеровским и сталинским режимом.

Чтобы объяснить это сходство, важно уточнить определение нацизма, введя в него ключевое слово "тоталитарный". Нацизм – это национальный тоталитарный социализм. Россиянам больше знаком интернациональный тоталитарный социализм, или попросту коммунизм, который правил ими почти 75 лет и до сих пор полностью не выветрился. Появилась и третья форма – религиозный тоталитарный социализм, который сейчас правит в Иране.

Национализм, тоталитаризм и социализм доминируют в российской политической системе Главное во всех этих режимах – тоталитаризм. Различие в первом определителе – национальный, интернациональный или религиозный – наименее важно. Все эти режимы родственны и обычно дружественны. Это сейчас хорошо видно в объединении России, Китая и Ирана против ненавистной им демократии. Так же в свое время объединились против того же общего врага Гитлер со Сталиным и вместе начали против него Вторую мировую войну.

Из трех форм тоталитаризма новый путинский режим положил в свою основу именно национальный тоталитарный социализм, или попросту нацизм. Чтобы в этом убедиться, необходимо и достаточно установить, что все три главные его составляющие – национализм, тоталитаризм и социализм – доминируют в российской политической системе. Смотри также "Учебники фашизма". Блогеры о новых учебниках для старших классов

Что касается социализма, то Россия унаследовала его от советского коммунизма и никогда с ним не расставалась. Социализм, в отличие от коммунизма, не требует полной отмены частной собственности и рыночной экономики. Его определяют всеобщая медицина, образование и пр. и очень высокие налоги, необходимые для их обеспечения. Все это в России есть. Наличие же там миллионеров и рыночного сектора, как и в Швеции и других европейских социал-демократиях, никак не противоречит тому, что все эти страны являются социалистическими.

При существующем социализме для установления нацизма необходимо еще обеспечить его главную часть – национальный тоталитаризм. К тоталитаризму Россия возвращалась длинным и витиеватым путём. За последние 30 лет она сменила семь политико-экономических систем. Отказавшись от коммунизма, она перешла к демократии, но ненадолго. Вскоре она перешла уже к третьей системе, ельцинской автократии. При ослаблении власти Ельцина, в течение тех же 90-х она перешла к четвёртой системе – олигархии, прозванной в России семибоярщиной. Двухтысячные годы начинаются с перехода к пятой системе – хунте КГБ. Причем Путин, несмотря на его пост, вначале являлся лишь одним из членов группы. Хунта подавляет зачатки российской свободы, устанавливая так называемую управляемую демократию. Постепенно Путин подтягивает бразды правления и становится единоличным диктатором. Происходит переход к шестому режиму, снова автократии, теперь уже путинской, которая называет себя вертикалью власти.

Автократии нуждаются в поддержке народа, что Путину удается обеспечить за счет выручки от дорогой нефти, роста экономики, освобожденной от коммунизма, и порядком, возникшим после окончания беспредела. Хотя никаких его личных заслуг во всем этом не было, все это шло в его копилку и поддерживало его власть. Постепенно, однако, рост благосостояния застопорился, демократические процессы внутри страны и особенно вокруг расширялись, и рейтинг Путина начал падать. Он понимал, что для сохранения своей власти должен принять какие-то меры.

Какие именно, подсказал ему Крым. Путин пошел на его захват не столько ради реализации имперских амбиций, столько потому, что считал совершенно необходимым затормозить украинскую демократическую революцию и не дать ей выплеснуться на российскую территорию. Но тут он получил неожиданный бонус. Крымнашистская эйфория, последовавшая в результате аннексии полуострова, резко подняла его популярность. И он решил, что для сохранения власти ему нужна идеология. Этим решением он поставил Россию на путь тоталитаризма, ибо, принявши идеологию, авторитаризм становится тоталитаризмом. Совершив круг, пройдя через все метаморфозы, Россия возвратилась к разбитому корыту советского тоталитаризма, от которого остались одни щепки. Для того, чтобы их снова собрать, нужны были скрепы – новая правящая идеология.

когда припекло, Путину пришлось снова призывать идеологию и самому становиться идеологом Путин идеологии не любил, и в начале своего правления он от нее всячески отмежевывался. Он подчеркивал, что он и другие кагэбэшники – государственники, а не идеологи, а компартия была для них лишь обузой. Он даже перелицевал всю советскую историю, переквалифицировав в менеджеров главных коммунистов Сталина и Андропова. Однако, когда припекло, пришлось снова призывать идеологию и самому становиться идеологом.

Но где было ее взять, эту идеологию, когда ничего наготове не было? Большевики пришли к власти под знаменем коммунизма. Так же и Гитлер, уже с готовой нацистской идеологией. Но никакого идеологического знамени в тот момент над Кремлем не развевалось. Нужно было либо снова поднимать знамя коммунизма, либо срочно находить что-то новое.

Какие-то атрибуты коммунистической идеологии Путин восстановил вскоре по приходе к власти. Снова появились серп и молот и советский гимн. Был поднят на щит многолетний глава мирового коммунизма Иосиф Сталин. Но снова поставить коммунизм во главе нового тоталитарного режима было не сподручно. Все-таки он совсем недавно был отвергнут большой частью россиян. Нужна была более русская, национальная идеология.

Национальные идеи в постсоветской России расцвели и преумножились. Их спектр был широк, но доминировали различные формы тоталитарного национализма. Типичным и наиболее известным творением был "Русский мир". До поры до времени разработка этих идеологических прототипов происходила вне правительства и Путин их не очень привечал. Но когда дело дошло до выбора необходимой идеологии, он начал склоняться не к отработавшему себя коммунизму, а к национальному тоталитаризму и стал использовать основные элементы "Русского мира" и других подобных разработок.

Он сам начал совершать экскурсы в русскую историю и стал возвеличивать Ивана Грозного и Петра Первого. Путин начал разглагольствовать о каких-то русских традициях и ценностях и противопоставлять их неким западным. Он ясно указал, что из всех тоталитарных идеологий склоняется к выбору национальной, т. е. идеологии нацизма. Смотри также Знакомьтесь: неосталинизм. Евгений Добренко – о вернувшейся эпохе

Свой выбор нацизма как государственной идеологии Путин подтвердил избранием своим идейным вдохновителем Ивана Ильина, русского философа, известного своей близостью к нацизму. Причем она проявлялась не только в его писаниях, но и в его почитании Гитлера и Геббельса. У последнего Ильин прямо служил в его министерстве пропаганды. Путин лично добился перевоза праха Ильина из Швейцарии и присутствовал на его захоронении в Москве. Он не раз называл его своим любимым философом, часто ссылался на него и повелел то же делать своим подчиненным.

Правящая идеология – это не просто символика или орудие пропаганды. Она требует от властей конкретных действий, которые им жёстко предписывает. Требованиями тоталитаризма являются идеологическая нетерпимость, агрессивность и экспансионизм. Отличие тоталитаризма от авторитаризма еще и в том, что его контроль распространяется не только на политику, но на все сферы жизни: культуру, науку, экономику, религию и даже частную жизнь. Наконец, для установления тоталитаризма важно сделать страну максимально закрытой.

Переход России от авторитаризма к тоталитаризму, или от путинского фашизма к путинскому нацизму, осуществлен Шаги во всех этих направлениях исподволь производились давно, но в последнее время все это запущено на полную катушку. Превосходство российской нации объявлено. Идеологическая война с Западом в полном цвете. Военная экспансия против Украины идет второй год. Тотальный контроль и репрессии внутри страны, ее изоляция от внешнего мира усиливаются с каждым днем. Государственный контроль над экономикой расширяется. Все три столпа нацизма: национализм, тоталитаризм и социализм – воздвигнуты. Переход России от авторитаризма к тоталитаризму, или от путинского фашизма к путинскому нацизму, осуществлен. Россия окончательно утвердила себя как нацистское государство.

До сих пор единственной реализацией нацизма был гитлеризм. Поэтому некоторые полагают, что любой нацистский режим означает превосходство арийской расы и еврейский геноцид. Но российский нацизм не должен быть калькой с немецкого, так же как китайский коммунизм не должен быть точной копией советского. Главное, чтобы были реализованы основные принципы идеологии. А вместо превосходства германской нации может утверждаться превосходство российской, а в качестве недочеловеков, обречённых на заклание, могут быть выбраны вместо евреев украинцы. При этом путинский нацизм, будучи вторичным по отношению к гитлеровскому, перенял у него и много конкретных элементов, таких как почвенничество (Blut und Boden), завоевание гегемонии железом и кровью (Blut und Eisen), расширение жизненного пространства (Lebensraum), штурмовые отряды Z, культ сильного тела, персонифицируемый самим президентом, и "очищение нации" подавлением сексуальных меньшинств.

Установление нацизма в России, наверное, самое большое достижение Путина. После разгрома гитлеровского режима ему, казалось бы, уже не осталось места на Земле. Небольшие группы неонацистов не только не имели шансов прийти к власти, но даже как-то на неё влиять. И вот Путин снова сумел привести нацизм к власти, причем в одной из главных ядерных держав. В этом смысле Россия уникальна, и гордость великороссов может быть удовлетворена.

Путин объясняет агрессию России, единственного нацистского государства, борьбой с нацистами в Украине Но сам Путин своим достижением не кичится и даже застенчиво его скрывает. Он для этого пользуется избитым приемом: держи вора, объясняя агрессию России, единственного нацистского государства, борьбой с нацистами в Украине, которых там, в отличие от России, отыскать намного труднее. Он даже в начале войны провел большой антинацистский митинг. Но на воре шапка горит. Все действия российских властей, все ее преступления однозначно указывают на то, что Россия стала нацистским государством.