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В Италии задержан глава сицилийской мафии. Он был в бегах почти 30 лет

Скрин-шот видео, сделанного итальянскими правоохранительными органами во время задержания Маттео Денаро

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафиозной группировки "Коза ностра". Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.

Глава мафии был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение. В спецоперации участвовали несколько десятков бойцов специальной группы, которые в том числе обеспечивали безопасность других пациентов клиники.

Денаро скрывался от правосудия около 30 лет. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1992 году борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Главе мафии были также предъявлены обвинения в организации серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели десяти человек.

"Это великая победа государства, которая демонстрирует, что правительство не сдается перед лицом мафии", – прокомментировала арест Денаро премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

  • Маттео Денаро был последним мафиозным боссом "первой величины", которого разыскивали итальянские спецслужбы. Тридцать лет назад был задержан другой глава сицилийской мафии – Тото Риины – по прозвищу "Зверь", в 2016 году – его преемник Бернардо Провенцано. Предполагается, что даже будучи в бегах, Маттео Денаро играл руководящую роль в криминальных структурах страны.

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