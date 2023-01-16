В Италии задержан глава сицилийской мафии. Он был в бегах почти 30 лет

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафиозной группировки "Коза ностра". Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.

Глава мафии был задержан в частной клинике Ла Маддалена в Палермо, где он проходил лечение. В спецоперации участвовали несколько десятков бойцов специальной группы, которые в том числе обеспечивали безопасность других пациентов клиники.

Денаро скрывался от правосудия около 30 лет. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1992 году борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Главе мафии были также предъявлены обвинения в организации серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, которые привели к гибели десяти человек.

"Это великая победа государства, которая демонстрирует, что правительство не сдается перед лицом мафии", – прокомментировала арест Денаро премьер-министр Италии Джорджа Мелони.