Модернизация или вестернизация?

После инаугурации Владимира Путина назначен новый старый премьер Дмитрий Медведев, появился список его замов. Лидеру системных либералов Алексею Кудрину предлагают занять пост главы Счетной палаты. В Госдуме, между тем, принимают новый закон об ответных санкциях, готовят поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовное наказание "за содействие санкциям". По стилю эти поправки напоминают одну из частей печально известной ст. 58 УК РСФСР, по которой при Сталине сажали "За помощь мировой буржуазии".

Что происходит с российской властью? Обсуждаем с известным экономистом, старшим научным сотрудником Института Катона Андреем Илларионовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 14 июня в 19:05.