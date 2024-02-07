В избиении Никиты Журавеля не нашли "события преступления"

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой не обнаружил преступления в избиении сыном главы Чечни Адамом Кадыровом арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Фотографию ответа аппарата опубликовал телеканал "Дождь".

В письме говорится, что проверку по факту избиения Журавеля провели ещё в сентябре 2023 года сотрудники полиции города Грозный. Тогда они также отказали в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления". Надзирающий прокурор признал такое решение "законным и обоснованным".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын Адам убил Журавеля.

В авгуте 2023 года Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, избил Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. В конце сентября его отец опубликовал видео избиения. Глава Чечни вновь заявил, что считает поступок своего сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. "Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме", – цитирует Рамзана Кадырова "Чечня сегодня". Официально было объявлено, что Адам Кадыров не будет никак наказан, поскольку не достиг возраста привлечения к ответственности – 16 лет.