Кадыров об избиении его сыном Журавеля: "Было б хорошо, если бы убил"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын Адам убил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Фрагмент ежегодного прямого эфира с участием Кадырова-старшего опубликовал канал "Осторожно, новости".

Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, избил Журавеля в СИЗО Грозного в августе. В конце сентября его отец опубликовал видео избиения. Глава Чечни вновь заявил, что считает поступок своего сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. "Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме", – цитирует Рамзана Кадырова "Чечня сегодня". Официально было объявлено, что Адам Кадыров не будет никак наказан, поскольку не достиг возраста привлечения к ответственности – 16 лет.

"Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то, что он агента [арестованного Никиту Журавеля] избил? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте", – заявил Рамзан Кадыров. Он также выразил удовлетворение тем, что после избиения Журавеля Адаму Кадырову был вручён ряд наград, а критику награждений прокомментировал словами "Собака лает, караван идёт".