Кадыров об избиении его сыном Журавеля: "Было б хорошо, если бы убил"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын Адам убил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Фрагмент ежегодного прямого эфира с участием Кадырова-старшего опубликовал канал "Осторожно, новости".
Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, избил Журавеля в СИЗО Грозного в августе. В конце сентября его отец опубликовал видео избиения. Глава Чечни вновь заявил, что считает поступок своего сына правильным. При этом, по его словам, он изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. "Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме", – цитирует Рамзана Кадырова "Чечня сегодня". Официально было объявлено, что Адам Кадыров не будет никак наказан, поскольку не достиг возраста привлечения к ответственности – 16 лет.
"Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то, что он агента [арестованного Никиту Журавеля] избил? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте", – заявил Рамзан Кадыров. Он также выразил удовлетворение тем, что после избиения Журавеля Адаму Кадырову был вручён ряд наград, а критику награждений прокомментировал словами "Собака лает, караван идёт".
- После избиения Журавеля Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден "Даймехкан Сий" ("Гордость нации") и религиозные ордена "За заслуги перед Уммой" и "За служение религии Ислам" I степени, медаль "Трудовая доблесть России" и "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Некоторые из перечисленных выше наград он формально не должен был получить в силу возраста.
- Фотография Адама Кадырова появилась на сайте российской администрации оккупированного Донецка в разделе "Почётные граждане Донецка". Представители российских властей Донецка, однако, заявили, что сайт был взломан, впоследствии фото Кадырова с него было удалено.
- В Висаитовском районном суде Грозного в среду прошло пятое заседание по делу о сожжении Корана студентом из Волгограда Никитой Журавелем, на котором выступили признанные потерпевшими пятеро чеченских имамов. Они заявили об "огромном моральном вреде всем мусульманам" и глубоких личных переживаниях из-за произошедшего. Всего потерпевшими по делу об оскорблении чувств верующих проходят 13 имамов.
- Подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего жителя Волгограда, уроженца Украины Никиту Журавеля задержали 21 мая. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело Журавеля передали в Чечню, объяснив этот шаг "многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими".
- На суде Журавель попросил прощения перед мусульманами и заявил, что признает себя виновным в сожжении священной для верующих книги, но мотивов грубого нарушения порядка у него не было. Он добавил, что людей, с которыми он договаривался о сожжении Корана, не нашли, а сделал он это якобы ради десяти тысяч рублей, которые в итоге не получил.
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