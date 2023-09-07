В Израиле деятели кино протестуют против соглашения с Россией

В Израиле десятки деятелей культуры, работники кино и телевидения подписали открытое письмо против заключённого на днях межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Израиля в сфере кинопроизводства. Об этом сообщает израильское издание "Вести".

Подписавшие письмо, среди которых известные режиссёры и сценаристы, назвали соглашение "позорным". "Мы не будем сотрудничать с авторитарной страной", – говорится в письме.

Вечером 6 сентября российское посольство в Израиле и министр культуры России Ольга Любимова опубликовали информацию о подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере кино. Оно предусматривает совместные кинопроекты, сотрудничество в прокате фильмов и обоюдное участие в международных кинофестивалях. В МИД Израиля подтвердили, что такой документ действительно был подписан.