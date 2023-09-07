В Израиле деятели кино протестуют против соглашения с Россией

В Израиле десятки деятелей культуры, работники кино и телевидения подписали открытое письмо против заключённого на днях межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Израиля в сфере кинопроизводства. Об этом сообщает израильское издание "Вести".
Подписавшие письмо, среди которых известные режиссёры и сценаристы, назвали соглашение "позорным". "Мы не будем сотрудничать с авторитарной страной", – говорится в письме.
Вечером 6 сентября российское посольство в Израиле и министр культуры России Ольга Любимова опубликовали информацию о подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере кино. Оно предусматривает совместные кинопроекты, сотрудничество в прокате фильмов и обоюдное участие в международных кинофестивалях. В МИД Израиля подтвердили, что такой документ действительно был подписан.
- Ранее в Израиле "на неопределённый срок" перенесли гастроли московского театра "Ленком" в тель-авивском театре "Габима" - из-за протестов. "Ленком" вёз в Израиль спектакль "Поминальная молитва" по мотивам произведения "Тевье-молочник" писателя Шолом-Алейхема. В интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить гастроли из-за того, что ведущие артисты театра поддерживают агрессию России.
- Театр "Ленком" в ответ выступил с официальным заявлением, опубликованным в "Российской газете". В нём труппа театра обвиняет в произошедшем русскоязычных израильтян, называя их "распоясавшейся шпаной", "клоунами", "корчащимися в бессильной злобе израильскими Иванами, не помнящими родства", "защитниками Украины, сыто сидящими на государственных шеях различных стран" и "шариковыми, громко тявкающими и оскорбляющими простых соотечественников".
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