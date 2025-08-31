В Израиле опознано тело второго заложника, доставленного из Газы

В Израиле опознан второй убитый заложник, чьи останки ранее на этой неделе вернули из сектора Газа израильские военные и Служба общей безопасности. Это 28-летний Идан Штиви, убитый во время нападения палестинских группировок на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, сообщает Армия обороны Израиля.

Вместе с телом Штиви из Газы вернули тело ещё одного похищенного — 56-летнего Илана Вайсса из кибуца Беэри. Его имя стало известно в пятницу.

Идан Штиви учился в университете. На фестиваль он приехал в качестве фотографа-волонтёра утром 7 октября — за полчаса до нападения. Уже в семь часов утра он позвонил своей девушке, сообщив о ракетных обстрелах и намерении уехать.

По словам брата Идана Штиви, Омри, он попытался вывезти с фестиваля других людей. Вместе с двумя пассажирами он поехал на север, но дорогу перегородили террористы. Развернувшись, он направился в противоположную сторону, но его машину заставили съехать с трассы, и она врезалась в дерево.

Позже автомобиль нашли изрешечённым пулями, а внутри — следы крови. Рядом лежали тела девушки и молодого человека, которых Идан пытался спасти.

"Их подстерегли. На кадрах видно, как на них в упор стреляют 14 террористов. Идан выбежал из машины, двоих, которых он пытался спасти, убили. Он был ранен и полтора часа прятался под деревом. Спасения так и не дождался. Его увели в Газу, и больше мы его не видели", — рассказал Омри Штиви.

Долгое время заложник считался пропавшим без вести. В январе 2024 года его семья узнала, что он находится в плену у ХАМАС, группировки признанной террористической в США, Израиле и Евросоюзе. Спустя год после теракта, в октябре 2024-го, было официально объявлено, что Штиви погиб в день нападения, но его тело удерживали террористы.

По данным израильских властей, в плену у палестинских группировок в секторе Газа остаются 48 заложников. Из них в живых около 20.